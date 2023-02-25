أوضح الأمين العام والرئيس التنفيذي لهيئة الفروسية مروان العليان لـ«عكاظ» مجموعة من مميزات العام الحالي لكأس السعودية مقارنة بالأعوام السابقة، لافتا إلى أن أكثر مميزات هذه السنة هي السعة الاستيعابية، إذ تنامت إلى ضعف الطاقة الاستيعابية التي شهدها العام الماضي.

وأشار العليان إلى المباني الجديدة والأجنحة التي تمت إضافتها مقارنة بما مضى، إلى جانب مشاركات وزارة الثقافة متمثلة في العروض الشعبية الفنية، والـ«دي جي».

وحول أعداد الخيل المشاركة في هذا العام، ذكر العليان أنها أكثر من ذي قبل، منوها إلى أن عدد الخيّالات أيضا تنامى هذه السنة مقارنة بالعام الماضي. وتمنى العليان أن يواصل كأس السعودية تطوره ليكون في كل عام أجمل من العام الذي سبقه.