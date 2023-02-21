وقع الاتحاد السعودي لرفع الأثقال اتفاقية تعاون مشتركة مع اللجنة السعودية لرياضة الأساتذة، وجرى توقيع الاتفاقية بمقر الاتحاد في الرياض بين رئيس اتحاد الأثقال محمد الحربي ورئيس اللجنة السعودية لرياضة الأساتذة باسم الأحمدي.

وأعرب الحربي عن ثقته في أن تحقق الاتفاقية كافة الجوانب الإيجابية، ودعم الفئات العمرية لمن هم فوق 30 سنة وبالأخص كبار السن وتشجيعهم للمشاركة في بطولات رفع الأثقال وتكوين منتخب لتلك الفئة، ويأتي توقع الاتفاقية مساهمة في نشر الوعي الرياضي و المساهمة في مجتمع صحي كأحد مستهدفات برامج رؤية المملكة 2030.

وأبدى الأحمدي سعادته بتوقيع الاتفاقية مع اتحاد رفع الأثقال، مؤكدا أن الاتحاد السعودي لرفع الاثقال شريك رئيسي، لنشر اللعبة واستمرارها وسط الرياضيين السابقين أكبر من 30 سنة، كما نحرص على كبار السن لدعهم ثقافياً ورياضياً وتحسين جودة الحياة.