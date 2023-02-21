يشارك المنتخب السعودي للشطرنج النسائي للصم في بطولة آسيا والمحيط الهادي للشطرنج للصم، التي ينظمها الاتحاد الأردني لرياضات الصم والتي تنطلق منافساتها غدا الأربعاء في العاصمة الأردنية عمان وتستمر منافساتها حتى 27 من فبراير الجاري.

وكانت بعثة المنتخب السعودي غادرت اليوم من مدينة جدة إلى عمان استعدادا للمشاركة، حيث ترأس البعثة عضو مجلس إدارة الاتحاد فايزة نتو، و4 لاعبات هن رشا أبو زيد وزهرة الصومالي ووفاء باغنم وفاطمة العامودي، ويشرف على المنتخب المدربة إيمان فلاتة، وترافق البعثة المترجمة أميرة الدوسري.

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرياضة الصم الدكتور سعيد القحطاني أن مثل هذه المشاركات تعزز خبرات اللاعبات وقدراتهن، وتمنحهن الإضافة المميزة من خلال الاحتكاك مع مختلف اللاعبات من الدول الآسيوية والعربية.