انطلق أمس الأول المعسكر التدريبي للمنتخب السعودي الأول للكريكيت في أكاديمية زاس في الرياض استعداداً للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي لفرق النخبة المقامة في تايلند خلال الفترة 22 فبراير حتى 1 مارس.

ويُجري الأخضر تدريباته على فترتين صباحية ومسائية للتركيز على تطوير اللاعبين مهارياً واستكشاف أبرز الصعوبات الفنية والعمل على تجاوزها.

وشدد مدرب المنتخب السعودي للكريكيت كبير خان على أهمية المعسكر كونه يهدف لتطوير اللاعبين والنهوض بمستويات أدائهم الفنية، وزيادة احتكاكهم الرياضي.

ويضم المعسكر 14 لاعباً من لاعبي المنتخب الأول للكريكيت، حيث حرصت الإدارة الفنية في الاتحاد السعودي للكريكيت على وضع خطط لتطوير المنتخب السعودي الأول وجميع الفئات السنية من خلال المعسكرات المقامة في الموسم الرياضي لعام 2023.