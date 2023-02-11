توجت عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال رئيسة لجنة المرأة فوزية حوباني مساء اليوم (السبت) لاعبات نادي الاتحاد بالمركز الأول وكأس بطولة المملكة للسيدات لرفع الأثقال لفئة السيدات وفئة الشابات وحل ثانياً لفئة الناشئات.

فيما حققت رباعات نادي اليرموك المركز الأول لفئة الناشئات وثانياً لفئة الشابات وثالثاً لفئة السيدات، وحققت رباعات الأهلي ثانياً لفئة السيدات في ختام منافسات بطول المملكة لفئة السيدات والشابات والناشئات على صالة نادي ضمك بأبها.

وجاءت نتائج الناشئات في منافسات الأوزان على النحو التالي:

- منافسات وزن 55 كغم: حققت سمر جابر المركز الأول (نادي اليرموك).

- منافسات وزن 59 كغم: حققت سميره جابر المركز الأول (نادي اليرموك).

- منافسات وزن 64 كغم: حققت عائشة حسين المركز الأول (نادي اليرموك).

- منافسات وزن 71 كغم: حققت غلا خير الله المركز الأول (نادي الاتحاد)، وحلت حليمة مرعي (نادي اليرموك) ثانياً.

- منافسات وزن 76 كغم: حققت لمار هاشم المركز الأول (نادي الاتحاد)، وحلت مريم عبدالله (نادي اليرموك) ثانياً.

وجاءت نتائج الشابات في منافسات الأوزان على النحو التالي:

- منافسات وزن 49 كغم: حققت اريام عواد المركز الأول (نادي الاتحاد).

- منافسات وزن 55 كغم: حققت رندا علي المركز الأول (نادي الاتحاد).

- منافسات وزن 59 كغم: حققت سميرة جابر المركز الأول (نادي اليرموك)، وحلت رسن سامي (نادي الاتحاد) ثانياً.

- منافسات وزن 64 كغم: حققت عائشة حسين المركز الأول (نادي اليرموك)

- منافسات وزن 71 كغم: حققت علا خير الله المركز الأول (نادي الاتحاد)، وحلت حليمة مرعي (نادي اليرموك) ثانياً.

- منافسات وزن 76 كغم: حققت لمار هاشم المركز الأول (نادي الاتحاد).

وجاءت نتائج السيدات في منافسات الأوزان على النحو التالي:

- منافسات وزن 49 كغم: حققت رزان عواد المركز الأول (نادي الاتحاد)، وحلت اريام عواد (نادي الاتحاد) ثانياً.

- منافسات وزن 55 كغم: حققت أفنان أحمد المركز الأول (نادي الأهلي)، وحلت رندا علي (نادي الأهلي) ثانياً.

- منافسات وزن 59 كغم: حققت نورة عبدالله المركز الأول (نادي الاهلي) وحلت رسمية حسن (نادي الاتحاد) ثانياً، فيما حلت سميرة جابر (نادي اليرموك) بالمركز الثالث.

- منافسات وزن 64 كغم: حققت رنا خالد المركز الأول (نادي الاهلي) وحلت اماني عبدالقادر (نادي الاتحاد) ثانياً فيما حلت عائشة (نادي اليرموك) بالمركز الثالث.

- منافسات وزن 71 كغم: حققت سمية محمد المركز الأول (نادي اليرموك) وحلت نوف الحسيني (نادي الاهلي) ثانياً فيما حلت علا خير الله (نادي الاتحاد) بالمركز الثالث.

- منافسات وزن 76 كغم: حققت لمار هاشم المركز الأول (نادي الاتحاد).

- منافسات وزن 81 كغم: حققت أثير عبدالله المركز الأول (نادي الاتحاد).

- منافسات وزن 87 كغم: حققت رنا محمد المركز الأول (نادي الاهلي).

ومن جهة أخرى، أكدت فوزية حوباني أن الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، برئاسة محمد الحربي، حريص كل الحرص على إقامة بطولات السيدات وخلق روح التنافسات بين الرباعات السعوديات وصقلهن وتقديم الدعم لهن لكونهن بطلات المستقبل ولاعبات المنتخبات السنية لرياضة رفع الأثقال.