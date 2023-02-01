ينظم الاتحاد السعودي للهجن، بالتعاون مع الهيئة الملكية للعلا، منافسات «كأس العلا للهجن» خلال الفترة من 14 - 17 مارس القادم، وذلك بـ16 شوطاً، بواقع 6 أشواط مخصصة لرياضة الماراثون، و10 أشواط لسباقات الهجن.

ويأتي السباق في محافظة العلا حرصاً على رياضة الهجن، واهتماماً بتطويرها كرياضة عريقة تعد جزءاً من إرث المملكة وثقافتها، إضافة لتاريخ العلا العريق المليء بالمواقع الأثرية والثقافية والطبيعة الخلابة والمذهلة.

وتولي قيادة المملكة رياضة الهجن وسباقاتها اهتماماً خاصاً، وتسعى لتطويرها وفق رؤية طموحة تواكب التقدم، وتحافظ على تراث وأصالة المملكة، التي يعتبر الاهتمام بسباقات الهجن جزءاً مهماً من إرثها وثقافتها.

وتأتي أهمية مثل هذه السباقات لجذب عشاق الهجن من المواطنين والمقيمين والسياح، إذ حجزت هذه الرياضة مكانتها بوصفها أكثر الرياضات شعبية وعراقة في الجزيرة العربية.

وتهدف سباقات كأس العلا للهجن إلى تسليط الضوء على رياضة الهجن، وإظهار ارتباطها بمحافظة العلا منذ القدم، مع إبراز الاهتمام والتطور الذي تحظى به رياضة الهجن، فضلاً عن التأكيد على القيمة الرياضية والتاريخية لهذه الرياضة في المملكة، وتعزيز الاهتمام بثقافة وسباقات الهجن.

يذكر أن كأس العلا للهجن سيشعل منافسة نوعية ذات أهمية قصوى بين الهجن الأغلى في العالم التي تعتبر من نخبة النخبة لذلك ستكون جوائز هذا السباق هي الأغلى.