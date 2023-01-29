اختتمت مساء أمس (السبت)، الدورة التدريبية الثالثة لمدربي الإعداد البدني لكرة السلة والتي نظمها اتحاد اللعبة بإشراف الاتحاد الدولي لكرة السلة وقدمها المدرب والمحاضر الدولي أمير عيد، والتي أقيمت على صالة النادي الأهلي وشارك فيها 32 مدربا ومدربة.

وتناول المحاضر الجوانب التي تخص التطبيقات النظرية والعملية في الطرق الحديثة في علم الإعداد البدني للاعبي كرة السلة وكيفية رفع معدل اللياقة البدنية وتنمية القدرات الضرورية للأداء التنافسي في كرة السلة والعمل على تطويرها لأقصى مدى ممكن، حتى يتمكن اللاعب من التحرك في مساحات كبيرة من الملعب، وينفذ الواجبات الدفاعية والهجومية حسب مقتضيات وظروف المباراة.

يذكر أن اتحاد السلة سبق أن نفذ دورتين تدريبيتين للمدربين الوطنيين فيما يخص تطوير قدرات المدربين في النواحي الفنية للإعداد البدني في المنطقة الشرقية والرياض.