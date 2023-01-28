اختتمت بطولة المملكة للمبارزة تحت 13 عاما (الجولة الذهبية) التي أقيمت في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة بمدينة الأمير سـعود بن جـلوي الرياضية في الدمام.

وتوج محمد بو علي نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة الفائزين في البطولة، حيث حقق علي العماني الميدالية الذهبية في سلاح السايبر، وحل حيدر أوحيد ثانيا وأحمد الطريفي ثالثا ومحمد العبيد (الثالث مكرر).

وفي منافسات سلاح الابيه حقق بتال القرني الميدالية الذهبية، وحل فهد فاضل ثانيا وأمين آل سهو ثالثا وعامر العميري (الثالث مكرر).

فيما حقق ياسين ضياء المركز الأول في سلاح الفويل، وحل محمد الهديب ثانيا وأحمد الخماش ثالثا وعلي العبيد (الثالث مكرر).