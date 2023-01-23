تمكن فريق الأهلي لكرة الطائرة من الفوز على نظيره فريق أبها بثلاثة أشواط نظيفة جاءت نتائجها 25/15، 25/13، 25/18، حيث حافظ على مركزه الأول في سلم ترتيب دوري جاهز لكرة الطائرة برصيد 36 نقطة مع نهاية الجولة الـ 13، فيما تمكن فريق الهلال من الفوز على فريق الخليج بثلاثة أشواط مقابل شوط، ليرفع رصيده إلى 33 نقطة في المركز الثاني، حيث جاءت نتائج الأشواط 23/25، 25/20، 25/21، 25/22، وحافظ فريق الابتسام على مركزه الثالث بـ 30 نقطة بعد أن كسب الاتحاد بثلاثة أشواط مقابل شوط 25/23، 25/22، 22/25، 32/30.

وكسب النصر نظيره اليرموك بثلاثة أشواط مقابل شوط جاءت نتائج الأشواط 25/20، 24/26، 25/12، 25/18.

وتغلب فريق الوحدة على فريق الترجي 3/2 بعد مباراة مثيرة امتدت إلى خمسة أشواط جاءت نتائجها 25/17،25/18، 19/25، 23/25، 16/14، ونجح فريق الفيصلي في حسم لقائه أمام ضمك بنتيجة 3/2 بعد أن امتدت المباراة إلى خمسة أشواط 23/25، 25/21، 25/20، 20/25، 15/13.