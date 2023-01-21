اختتمت الجمعة دورة إعداد المحاضرين والمدربين الوطنيين لبرنامج الرياضة المدرسية التابع للاتحاد الدولي لكرة اليد، حيث استمر البرنامج لأكثر من 8 أشهر بمشاركة أكثر من 4000 معلمة ومعلم من مختلف مدن ومناطق المملكة، إذ قدم المحاضرات للمدرسين والمدرسات عدد من المحاضرين المرشحين للدورة.

وتهدف الدورة التي قدمها المحاضران في الاتحاد الدولي لكرة اليد الدكتورة إيلونا هابكوفا والدكتور نبيل طه، إلى تخريج أول دفعة محاضري إجازة التدريب الدولية في مستوى «D» لمعلمي ومعلمات التربية البدنية والمدربين المعتمدين من الاتحاد الدولي لكرة اليد، إضافة لزيادة عدد الممارسين لكرة اليد في المملكة، من خلال المدرسة، بالتعاون مع وزارة التعليم والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، حيث يعد الاتحاد السعودي لكرة اليد أول اتحاد في العالم من بين 209 اتحادات يتقدم لهذا البرنامج ويصبح لديه محاضرون معتمدون في الاتحاد الدولي.

وسلم عضو الاتحاد السعودي لكرة اليد علي العليوات، في مقر إقامة الدورة في مدينة الخبر بحضور الدكتورة إيلونا هابكوفا، والدكتور نبيل طه، المحاضرين المعتمدين شهادات التخرج من الدورة، وهم: عبدالمنعم آل هلال، هاشم الشرفاء، خالد البريدي، فرج آل إسماعيل، عبدالرسول الجزيري، بشير القريناوي، صلاح العلي.

من جهته، قدم علي العليوات جزيل شكره لكافة الجهات التي ساهمت في نجاح الدورة وتخرج أول دفعة بالتعاون مع وزارتي الرياضة والتعليم بجانب الاتحاد الدولي لكرة اليد والاتحاد السعودي للرياضة المدرسية، وقال: «سعداء لنجاح هذا البرنامج المميز الذي يحتاج للاستدامة وبذل الكثير من الجهد من قبل المحاضرين الدوليين الجدد في السعودية وتحقيق إحدى مبادرات رؤية المملكة 2030 من خلال زيادة عدد الممارسين الرياضيين، متمنين للجميع استثمار هذه الشهادة في نشر اللعبة على مستوى المملكة».