أشاد مشرف كرة الطائرة بنادي الوحدة عاصم عقل بالمستوى الذي قدمه أفراد فريقه في أولى مباريات كأس «جاهز» للطائرة وفوزهم على فريق اليرموك، موضحا أن طريقة وجدولة الكأس لهذا الموسم تخدم أندية على حساب أخرى.

وقال عقل: «كنا نتمنى أن تكون بطولة الكأس مسابقة مستقلة، ويراعى فيها ترتيب بطولة الكأس، ولا يدخل فيها ترتيب الدوري الممتاز كون البطولتين منفصلتين عن بعضهما البعض، والأخذ برأي الأندية، وأن يكون الجدول بالقرعة، بصرف النظر عمن يلتقيان في المباراة النهائية».

وزاد العقل أن فريقهم تأثر بغياب بعض اللاعبين المنتمين للقطاعات العسكرية في مباراتهم بالدوري أمام الابتسام، مبينا أن اللاعبين مرتبطون بعقود مع الأندية.

وختم مشرف طائرة الوحدة: «نتمنى مستقبلا من اتحاد اللعبة التنسيق مع القطاعات العسكرية في تسهيل مشاركة اللاعبين العسكريين مع أنديتهم».