ينظم الاتحاد السعودي للريشة الطائرة بطولة النخبة للريشة الطائرة للبراعم والناشئين والشباب والفريق الأول للعب الفردي، وذلك بالصالة الرياضية بالصالات الخضراء بالرياض لمدة 3 أيام.

ويشارك في البطولة 32 لاعباً من فئات البراعم والناشئين والشباب والفريق الأول يمثلون 13 نادياً، هم القارة والاتفاق والفيصلي وكميت وعكاظ والهلال والنور والرياض وحراء والعمران والوحدة والفيحاء والعدالة.

وتعد البطولة من بطولات المملكة المهمة التي يقيمها الاتحاد بهدف تطوير مستويات اللاعبين نظرا لكونها تضم نخبة من لاعبي الأندية لجميع الفئات السنية الذين حققوا المراكز الثمانية الأولى خلال بطولة المملكة للموسم الرياضي 2022، كما تستهدف البطولة استقطاب المواهب من اللاعبين المشاركين لضمهم لصفوف المنتخب.