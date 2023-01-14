اختتمت بطولة المملكة للمبارزة تحت 11 عاما (الجولة الذهبية) التي أقيمت في صالة الاتحاد السعودي للمبارزة بمدينة الأمير سـعود بن جـلوي الرياضية في الدمام، وتوج محمد بوعلي نائب رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة الفائزين في البطولة.

إذ حقق حيدر الهاشم الميدالية الذهبية في سلاح الفويل، وحل حمزة سالم ثانيا، ورضا الرويعي ثالثا، وعباس التاروتي (الثالث مكرر).

وفي منافسات سلاح الابيه، حقق أمين آل سهو الميدالية الذهبية، وحل أحمد الحبيب ثانيا، وعي آل حجيري ثالثا، ومحمد المختار (الثالث مكرر).

فيما حقق علي العماني المركز الأول في سلاح السايبر، وحل ثامر البشير ثانيا، وجواد السادة ثالثا، ومحمد آل عباس (الثالث مكرر).