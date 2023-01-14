اختتمت الأمسية الأولى من النسخة الثامنة من «مهرجان كؤوس الملوك والأمراء»، في ميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية؛ والتي ينظمها نادي سباقات الخيل؛ تقديرًا ووفاءً لمسيرة الملوك والأمراء الراحلين.

وقدّم الحفل 5 أشواط رئيسية متنوعة المسافات والتصنيفات، حيث تبلغ جائزة كأسي الأميرين سلطان بن عبدالعزيز ونايف بن عبدالعزيز 700 ألف ريال لكلّ شوط، وجائزة شوط الأمير بدر بن عبدالعزيز 500 ألف ريال، بينما تبلغ جائزة الشوط الختامي لكأس الملك عبدالله بن عبدالعزيز 800 ألف ريال.

ويرافق مهرجان كؤوس الملوك والأمراء شوط «كأس الأمير خالد بن عبدالله»، بنسخته الثانية، والمؤجل من الحفل 81؛ لسوء الأحوال الجوية، بجائزة قدرها مليون ريال، كأول سباق يقام هذا الموسم على المضمار العشبي، استعدادًا لمهرجان «كأس السعودية» بعد 40 يوما.

• «قادر» يحقق الفوز لإسطبل الرفقة

افتتح حصان الخمس سنوات «قادر» لإسطبل الرفقة، أولى مشاركاته في الميدان السعودي بانتصار كبير عندما أحرز «كأس الأمير خالد بن عبدالله»، منتزعًا الصدارة من «ايقلز فلايت» وخياله «اليكسس مورينو» في آخر 100م من السباق، الذي شارك فيه 14 حصانًا، حيث كان «ايقلز فلايت» يسعى للفوز بمزاحمة من «كلفز اوف فيوري».

وكان «قادر» قريبا من جياد المقدمة بقيادة خياله «البرتو سانا»، الذي اختار الوقت المناسب للتقدم للفوز في اللحظات الأخيرة من الشوط في خطة محكمة من المدرب فوزي ناس، وتقدم «قادر» بفارق طول واحد قاطعًا مسافة 2100م بزمن قدره 2.09.27 دقيقة.

وحل في المرتبة الثالثة الحصان لوقانيني، وتميز السباق بالقوة لتقارب مستوى الخيل المشاركة، وسلم الجائزة صاحب السمو الأمير أحمد بن خالد بن عبدالله بن عبدالرحمن للفائزين.

• كأس الأمير نايف رابع الألقاب لأبناء الملك عبدالله

وفي كأس الأمير نايف بن عبدالعزيز، المخصص لخيل الـ4 سنوات، حقق الحصان «اليكتابليتي» لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، أول انتصاراته بمستوى عال، تحت قيادة الخيال «كاميلو اوسبينا»، والذي انقض على الصدارة في اللحظات الأخير، عندما اخترق صفوف المنافسين وأخذ في توسيع الفارق لينهي السباق متقدمًا بفارق أكثر من ستة أطوال وبزمن جيد جدًا قدره 1.37.82 دقيقة.

وحل في المركز الثاني «فودن» مع الخيال عبدالله الراشد، ثم «قروم» في المركز الثالث بقيادة عبدالله العجمي، وبهذا الفوز نجح المدرب عبدالله البداح في إضافة لقب رابع لإسطبله بهذه الكأس، وسلم صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، الكأس والجائزة للفائزين.

• الإصرار عنوان كأس الأمير بدر

واستحق «كأس الأمير بدر بن عبدالعزيز»، المخصص للأفراس من الإنتاج المحلي، الفرس البطلة «روقا» لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز التي قادت السباق بكل جدارة واستحقاق وفق الخطة التي رسمها المدرب أحمد محمود، وتحت قيادة الخيال عبدالله الفيروز.

وحلت «وضيئة» مع خيالها محمد الدهام في المركز الثاني، وفي المركز الثالث «مذوقة» مع الخيال «ايدي كاسترو»، وقطعت «روقا» ابنة الأربع سنوات مسافة 1800م في زمن قدره 1.52.45 دقيقة، وسلم صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن خالد بن بندر، الكأس والجائزة للفائزين.

• تكتيك «المنديل» يتصدر كأس الأمير سلطان

ودخلت فرس الخمس سنوات «لاقاثا رايم» للأمير عبدالعزيز بن فهد، بقوة إلى «كأس الأمير سلطان بن عبدالعزيز»، تحت قيادة الخيال عبدالله العوفي، الذي انتظر مع فرسه طويلًا في مراحل السباق الأولى، التي تقدمت فيها «درة المغترة»، تتبعها زميلتها «افالينا» على أمل الاحتفاظ باللقب.

لكن «لاقاثا» شمرت عن ساقيها، وانطلقت باتجاه خط النهاية محرزة الكأس، في زمن قدره 2.04.91 دقيقة، على مسافة الـ2000 متر، متقدمة بأكثر من طولين عن صاحبة المركز الثاني، في تكتيك مرسوم من المدرب نايف المنديل، وسلم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز، الكأس والجائزة للفائزين.

• «لله دره».. لله دره

وصاحت جماهير المدرجات بصوت واحد «لله دره من بطل»، وهم يرون مهر الثلاث سنوات «لله دره» لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، يعدو نحو خط النهاية للظفر بـ«كأس الملك عبدالله بن عبدالعزيز»، معززًا من فرص الإسطبل الأبيض في الفوز بـ«كأس المؤسس» لاحقًا، إذ كانت غلبة الشوط بداية للمهر «نيو فبورت»، ثم تقدم «حربي» أحد أبرز مرشحي الشوط مع البطل «لله دره»، القريب من المقدمة وفق خطة المدرب الناجح أحمد محمود.

ومع دخول الجياد ربع المسافة الأخيرة، بدأ «لله دره» يشق طريقه بسرعة للتربع على الصدارة والانفراد بها قبل نهاية السباق بنحو 100م، بقيادة نجم الأمسية الخيال «كاميلو اوسبينا»، حيث أنهى السباق بزمن قدره 1.39.14 دقيقة، وبفارق 4 أطوال ونصف عن «ابن طولون» وخياله فهد الفريدي، فيما تراجع «حربي» وخياله عادل الفريدي للمركز الثالث، وسلم صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، الكأس والجائزة للفائزين.