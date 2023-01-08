يواجه الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الاتحاد منذ بداية الموسم الرياضي خطراً حقيقياً، بسبب تواضع مستويات وقدرات أجانب الفريق، بجانب عدم التعاقد مع مدرب للفريق الأول وإسناد المهمة لمدرب تونسي يعمل في الفئات السنية للنادي الأهلي، فضلاً عن تأخر عقود اللاعبين المحليين، ما اضطُر مشرف الفريق عبدالعزيز العمري لتقديم استقالته، واستدعاء الكابتن نادر الجهني المشرف العام السابق في محاولة لحل جزء من مشاكل ومتطلبات الفريق.

وتعاقد نادي الاتحاد مع مدرب صربي دون علم المشرف الحالي، بحسب مصادر خاصة أبلغت «عكاظ»، إضافة إلى صرف دفعات من مستحقات اللاعبين المحليين، وعاش الفريق على أمل العودة إلى جادة الطريق الصحيح، ولكن بعد عدة خسائر متتالية، تقبع طائرة الاتحاد في عاشر الترتيب في مركز متأخر مهدد بالهبوط، بعد أن كانت طائرة العميد تنافس على المراكز المتقدمة.

وجاءت المفاجأة الأخرى وبالتحديد في مباراة الاتحاد الماضية أمام ضمك، وسط غياب ثلاثة من نجوم الفريق بسبب ارتباطهم بمعسكر داخلي بأحد القطاعات العسكرية، ولم يتم السماح لهم بالمشاركة مع الفريق أمام ضمك رغم المطالبات بخطابات رسمية.

وقال مشرف الطائرة الاتحادية نادر الجهني لـ«عكاظ» إنهم حاولوا وبخطابات رسمية للسماح للاعبين بالمشاركة في المباراة أمام ضمك، ولكن لم ينجح الأمر، رغم أن القطاعات الأخرى سمحت للاعبين بالمشاركة مع أنديتهم ثم العودة للمعسكر.

وطالب الجهني أن يكون هناك تنسيق بين الاتحاد السعودي لكرة الطائرة والقطاعات العسكرية التي ينتسب لها كثير من اللاعبين. وزاد الجهني «خسرنا من ضمك، والآن لدينا مباراة مصيرية في كأس الاتحاد مع الابتسام وبخروج المغلوب، نتمنى السماح للاعبين بالمشاركة، وفي حالة عدم السماح لهم وعدم تدخل الاتحاد فإننا سنطالب بتأجيل اللقاء».

وأضاف «نتمنى أن يكون هناك تدخل من اتحاد اللعبة للتعاون بين الاتحاد والقطاعات العسكرية، كون الاتحاد المسؤول الأول عن الأندية».

وختم الجهني حديثه بأن هناك احتياجات لطائرة العميد ستتم معالجتها قريباً، لتعاود التحليق مجدداً في المنافسات.