توج رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أحمد الصبان، مساء السبت، الفائزين في الجولة الفضية لبطولة المملكة تحت 15 عاما للأسلحة الثلاثة (السايبر والشيش والابيه)، التي اختتمت بمشاركة 140 لاعباً في صالة الاتحاد بمدينة الأمير سـعود بن جـلوي الرياضية في الدمام.

ففي منافسات سلاح الابيه حقق أحمد النعمة (النور) الميدالية الذهبية، ونال صالح الراشد (النصر) الميدالية الفضية، وحصل عبدالعزيز الخديدي (عكاظ) على الميدالية البرونزية، ونال زميله مشهور الجعيد المركز الثالث مكرر.

وفي منافسات سلاح السايبر حصل عبدالسلام العنزي (الوطني) على الميدالية الذهبية، وحقق تميم الثبيتي (عكاظ) الميدالية الفضية، ونال فياض العبيد (العدالة) الميدالية البرونزية، فيما حصل محمد عباس (الهدى) على المركز الثالث مكرر.

وحقق عبدالعزيز التويجري (النصر) ذهبية سلاح الفويل، ونال أويس حلواني (الأهلي) الميدالية الفضية، وحصل أحمد صلاح (النور) على البرونزية، وحقق يوسف المرزوق (النصر) المركز الثالث مكرر.