تنطلق يوم غد (الخميس) بطولة كاس اتحاد رفع الأثقال للناشئين والشباب على الصالة الرياضية بملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز بمدينة الرياض، وتستمر لمدة 3 أيام.

ويشارك في البطولة 171 رباعا يمثلون 15 نادياً «العمران - الطرف - النصر - الأهلي - الخويلدية - الهدى - النور- السلام - الصقور - الترجي - الهلال - اليرموك - الوحدة - الوطن - الابتسام».

وستقام المنافسات حسب الأوزان التالية: «49- 55 - 61 - 67 - 73 - 81 - 89 - 96 - 102 - 109 - +109».

ويدير المنافسات 15 حكماً من الحكام الدوليين والمعتمدين لدى الاتحاد.

وتعد هذه البطولة إحدى المحطات المهمة لتسليط الضوء على الرياضيين الواعدين، كما ستكون منصة اختيار للرباعين المميزين للالتحاق بالمنتخبات الوطنية للفئات السنية وتمثيل الوطن في المحافل الدولية.