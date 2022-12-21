تفتتح يوم غد (الخميس) مباريات الجولة الرابعة عشرة للدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة مباراة واحدة، إذ تجمع الوحدة الذي يحتل المركز الخامس برصيد (٢١) نقطة بنظيره أحد الذي يحتل المركز الثالث برصيد (٢٣) نقطة عند الساعة ٦ مساء على صالة وزارة الرياضة بمدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة.

وتقام (الجمعة) خمس مباريات، إذ يلتقي ضباء الذي يحتل المركز التاسع برصيد (١٧) نقطة نظيره الأنصار الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد (١٤) نقطة عند الساعة ٥ مساء على صالة جامعة تبوك.

ويلتقي الاتحاد الذي يحتل المركز الثامن برصيد (١٨) نقطة بنظيره العدالة الذي يحتل المركز العاشر برصيد (١٦) نقطة وذلك عند الساعة ٤ مساء على صالة وزارة الرياضة في جدة.

ويلتقي الفتح الذي يحتل المركز الرابع برصيد (٢٢) نقطة بنظيره الأهلي الذي يحتل المركز الأول برصيد (٢٦) نقطة عند الساعة ٤ مساء على صالة نادي الفتح.

ويلتقي الهلال الذي يحتل المركز السادس برصيد (٢٠) نقطة بنظيره السلام الذي يحتل المركز السابع برصيد (١٧) نقطة عند الساعة ٤ مساء على صالة وزارة الرياضة في الرياض.

وعلى الصالة نفسها عند الساعة ٦ مساء يلتقي النصر الذي يحتل المركز الثاني برصيد (٢٤) نقطة بنظيره التعاون الذي يحتل المركز الحادي عشر برصيد (١٥) نقطة.