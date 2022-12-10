اختتمت اليوم (السبت) منافسات نهائيات الجائزة الكبرى للتايكوندو 2022، التي استضافتها الصالة الخضراء بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، بمشاركة 208 لاعبين ولاعبة من مختلف أنحاء العالم.

وتوّج الفائزين الدكتور تشونغ وون تشو رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو، والعميد شداد العمري رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو، والعميد الدكتور أحمد الزيودي عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للتايكوندو.

وحصدت اللاعبة الأردنية جومانا الصادق الميدالية الذهبية الأولى للأردن في تاريخها ضمن منافسات الجائزة الكبرى للتايكوندو، قبل أن يتمكن زميلها زيد كريم من حصد الميدالية الذهبية الثانية والمركز الأول لوزن تحت 68 كيلوغراما بعد تغلبه على اللاعب الأوزبكستاني أولجبيك راشتوف الذي حل في المركز الثاني والميدالية الفضية، وجاء التركي هاكان ريكبير في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات وزن تحت 58 كيلوغراما، حقق اللاعب الكوري جون جانج الميدالية الذهبية بعد فوزه على اللاعب التونسي محمد خليل جاندوبي، فيما جاء الفرنسي كريان رافييت في المركز الثالث.

وفي منافسات وزن تحت 68 كيلوغراما، حصد اللاعب الإيفواري شيخ صلاح سيسيه المركز الأول والميدالية الذهبية بعد تغلبه على المكسيكي كارلوس سانسوريس في المباراة النهائية، وجاء المقدوني ديجان جورجفيسكي في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي وزن تحت 68 كيلوغراما، وحصد اللاعب الإيطالي سيموني أليسيو الميدالية الذهبية لوزن تحت 80 كيلوغراما، بعدما تغلّب في المباراة النهائية على اللاعب الكوري جيون ووه سيور، الذي حقق المركز الثاني والميدالية البرونزية تلاه المصري سيف عيسى في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي منافسات السيدات، حصدت اللاعبة التايلندية بانيباك ونغباتاناكيت الميدالية الذهبية لوزن تحت 49 كيلوغراما، بعد تغلبها على التركية ميرف دينسيل التي حصلت على الميدالية الفضية والمركز الثاني أمام الإسبانية أدريانا سيريزو إيغلاسيس التي جاءت في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي وزن فوق 67 كيلوغراما، حصدت التركية سود يارين أوزوناكافادار المركز الأول والميدالية الذهبية أمام البريطانية بيانكا كوك التي حلت في المركز الثاني، وجاءت التركية نافعة كاس في المركز الثالث والميدالية البرونزية.

وفي وزن تحت 57 كيلوغراما، حققت الصينية زونغشي بو المركز الأول والميدالية الذهبية، تلتها التركية هاتيس كوبرا إلغون في المركز الثاني والميدالية الفضية، وحلّت الكندية سكايلر بارك في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وفي وزن تحت 67 كيلوغراما، حصدت اللاعبة الأردنية جوليانا الصادق المركز الأول والميدالية الذهبية بفوزها على الصينية مينغيو تشانغ التي حلّت في المركز الثاني والميدالية الفضية، أمام الفرنسية ماجدا ويت هينين.

يذكر أن نهائيات الجائزة الكبرى هي أكبر وأهم حدث رياضي سنوي على روزنامة الاتحاد الدولي للتايكوندو والمصنفة من فئة الـ10 نجوم، لا سيما على صعيد التصنيف الدولي والأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس 2024، حيث تمنح البطولة 100 نقطة لصاحب المركز الأول و60 نقطة لصاحب المركز الثاني، و36 نقطة لصاحب المركز الثالث إضافة إلى جوائز مالية للفائزين، ويتأهل للبطولة فقط نخبة اللاعبين في كل وزن من الموازين الأولمبية.