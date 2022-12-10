يشارك المنتخب السعودي لرياضة كرة المناورة في بطولة العالم المقرر إقامتها في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 14-17 ديسمبر الجاري، حيث من المقرر أن تتوجه البعثة إلى جمهورية مصر العربية يوم الثلاثاء المقبل.

ويترأس الوفد رئيس الاتحاد السعودي لكرة المناورة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود، ويضم الوفد أيضا عضو مجلس إدارة الاتحاد محمد المسحل، والمدير التنفيذي للاتحاد عبدالعزيز سعد الهزاني، وأخصائي أول لتطوير الأعمال بالاتحاد ليلى عوض الحامدي، إلى جانب الجهازين الفني والإداري واللاعبين المتكون من المدرب هاني محمد، ومساعده إبراهيم المقبل، إضافة إلى 6 لاعبين هم محمد الغنام، رائد الثنيان، سلطان فاخوري، خالد الجندل، أحمد المحيشي وعبدالله الحقباني.

من جهته، رفع رئيس الاتحاد السعودي لكرة المناورة الأمير سعود بن عبدالعزيز بن محمد آل سعود أسمى آيات الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على الدعم السخي الذي توليه القيادة الحكيمة للقطاع الرياضي والذي أثمر عن تطور كبير وملحوظ في الوسط الرياضي بالدعم غير المحدود وتسجيل المنتخب الوطني لرياضة كرة المناورة مشاركته الأولى في بطولة العالم.

وأشاد الأمير سعود بن عبدالعزيز بالجهد والاهتمام الكبيرين من جانب وزارة الرياضة والتي يقودها وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وذلك من أجل تسخير كافة الإمكانات وتوفير ما يلزم بما يساهم في تطوير جميع الاتحادات بما فيها اتحادنا ومشاركته العالمية الأولى.

وأعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة المناورة عن أمله في أن يقدم اللاعبون في بطولة العالم صورة مشرفة للرياضة السعودية على الرغم من أن اللعبة تخطو خطواتها الأولى في المملكة وتستهدف في هذه البطولة مزيدا من الاحتكاك لاكتساب الخبرات.

يذكر أن رياضة كرة المناورة هي رياضة يشارك فيها مجموعة من اللاعبين برمي الكرة على الفريق المنافس ومحاولة تفادي ملامسة الكرة المرمية من الفريق الخصم. الهدف من اللعبة هو إقصاء جميع اللاعبين من الفريق المنافس للفوز.