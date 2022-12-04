غادرت بعثة المنتخب السعودي لرفع الأثقال إلى العاصمة الكولومبية بوغوتا للمشاركة في بطولة العالم للكبار التأهيلية لباريس 2024 خلال الفترة من 5-2022/12/17، وهي أولى البطولات التأهيلية المعتمدة من الاتحاد الدولي والذي قرر تحديد 5 مشاركات لكل لاعب على الأقل خلال السنة والنصف القادمة كشرط أساسي للدخول في حسابات التأهل، ويتم احتساب أفضل نتيجة له في البطولات الخمس التي شارك بها وضمن أفضل 10 لاعبين على مستوى العالم.

ويرأس بعثة الأخضر رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي، والذي يحضر اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي والجمعية العمومية التي تناقش العديد من الموضوعات المهمة حول رياضة رفع الأثقال وتأكيد كافة الفعاليات القادمة على المستوى الدولي والقاري، فيما ضمت قائمة المنتخب 4 لاعبين ولاعبة على النحو التالي:

منصور آل سليم (وزن 55)، سراج آل سليم (وزن 61)، نواف المزيدي (وزن 73)، علي الخزعل (وزن 102)، العنود الشهري (وزن 59)، تحت إشراف المدربين إيغور باسكروف، ومساعده عباس آل قيصوم، وإداريا مدير الأداء العالي علي عبدلله يوسف، ويرافق المنتخب أخصائي العلاج الطبيعي فاضل الدبوس، كما يشارك في إدارة منافسات بطولة العالم من السعودية الحكم الدولي خالد الرحيلي.