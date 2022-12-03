يعتزم الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر إطلاق روزنامته للبطولات المحلية للموسم المقبل 2023، التي تنطلق يوم السابع من شهر يناير المقبل، حيث ينتظر الإعلان رسمياً عن الروزنامة بعد اعتمادها منتصف شهر ديسمبر الجاري. وستتضمن العديد من البطولات سيكون أهمها وللمرة الأولى في تاريخ اللعبة محليا وعربيا وآسيويا دوري الأندية لدرجة الممتاز ودوري أندية الدرجة الأولى ودوري أندية الدرجة الثانية.ويبارك الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر للأندية المتأهلة إلى دوري الممتاز والأندية المتأهلة إلى دوري الدرجة الأولى ويتمنى التوفيق لـ66 ناديا ستشارك في دوريات الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر في مختلف الدرجات للموسم 2023.وسيشارك في دوري الممتاز 12 ناديا هي الأندية أصحاب المراكز من المركز الأول وحتى المركز الثاني عشر في بطولة دوري الأندية الذي أقيم الموسم الماضي 2022 بعد أن شارك فيه 48 ناديا والأندية هي «مضر، القادسية، ضمك، الفتح، الشباب، الهلال، الاتحاد، القلعة، الزلفي، أحد، وج، الاتفاق»، وسيهبط ناديان للدرجة الأولى مع نهاية الموسم.ويشارك في دوري الدرجة الأولى للأندية 10 أندية هي الأندية صاحبة المراكز من المركز الثالث عشر إلى الثاني والعشرين في بطولة دوري الأندية الذي أقيم الموسم الماضي 2022 وهي «الصفا، الأهلي، قفار، جبة، الوحدة، العربي، الشعلة، الفرع، عكاظ، جرش»، ويصعد في نهاية الموسم ناديان للدوري الممتاز، وتهبط ثلاثة أندية للدرجة الثانية.فيما يشارك في دوري الدرجة الثانية 44 ناديا من مسجلي اللعبة رسمياً في الاتحاد، حيث سيقام دوري الدرجة الثانية من خلال 4 بطولات مجمعة يتأهل أصحاب المراكز الثلاثة للصعود لدوري الدرجة الأولى.ويولي الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الفئات السنية اهتمامًا خاصًّا من أجل توسيع قاعدة أبطال المستقبل في هذه الرياضة. وسيكون هناك دوري للناشئين تحت 19 سنة للبلياردو بنظام التجمع لعدد 5 بطولات، ودوري للأشبال تحت 15 سنة.وتتضمن الروزنامة دوري للكبار للسنوكر بواقع 5 تجمعات ودوري للسيدات بلياردو للأندية بواقع 5 تجمعات، وكذلك بطولتان للهيئات والشركات والصالات. وستكون للقطاعات العسكرية بطولتان. وستكون هذه البطولات والمسابقات دعما لاختيار أفضل العناصر للمنتخبات الوطنية.