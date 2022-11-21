توج ماكس فيرستابين، بطل العالم مرتين، بالسباق الختامي لموسم بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات في أبوظبي، لينهي الموسم برقم قياسي بتحقيق 15 انتصارًا في 22 سباقًا.

ولم يواجه السائق الهولندي، الذي حسم لقبه الثاني في فورمولا 1، الشهر الماضي، في اليابان قبل 4 سباقات على نهاية الموسم، منافسة تذكر في السباق الذي بدأه من مركز أول المنطلقين.

واحتل شارل لوكلير المركز الثاني، وأنهى الموسم في المركز الثاني في الترتيب العام متفوقًا على المكسيكي سيرجيو بيريز زميل فيرستابين.

وقبل السباق، كان السائقان متساويين في النقاط لكن لوكلير تفوق في عدد الانتصارات. وهذا هو الفوز الـ 35 لفيرستابين في مسيرته، والثاني على التوالي على حلبة مرسى ياس. لكن بخلاف، العام الماضي، حقق فيرستابين فوزًا سهلًا.

وحل كارلوس ساينز رابعًا، بينما جاء جورج راسل في المركز الخامس، بعد معاقبته بخصم 5 ثوان عقب خروجه بصورة غير آمنة من حارة الصيانة.

وتبددت آمال لويس هاميلتون بطل العالم 7 مرات في تجنب الخروج من الموسم خالي الوفاض للمرة الأولى في مسيرته بعدما تعرض لمشكلة فنية.

وانسحب السائق البريطاني قبل 3 لفات على نهاية السباق.

وتوج الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ماكس فيرستابن بلقب بطولة العالم لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1. وحضر مراسم التتويج محمد بن سليم، رئيس الاتحاد الدولي للسيارات.

وشهدت الجولة الختامية لجائزة الفورمولا 1 حضور أكثر من 160 ألف زائر.

وخاض الألماني سيباستيان فيتل، بطل العالم 4 مرات، السباق الأخير في مسيرته والرقم 299 وحل في المركز العاشر.