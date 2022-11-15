لقي مقترح ضم رياضة البادل إلى الاتحاد الدولي للتنس، رفضاً قاطعاً من قبل أعضاء الاتحاد، خلال الاجتماع السنوي العام للاتحاد الدولي للتنس، في جلاسكو.

وأعلن الاتحاد الدولي للبادل، الهيئة العالمية الناظمة لرياضة البادل لأكثر من 31 عاماً، عن إحباط محاولة الاتحاد الدولي للتنس للاستحواذ على رياضة البادل من قبل أعضاء مجتمع التنس الدولي الذين أعربوا عن رفضهم جملةً وتفصيلاً مقترحاً لضم رياضة البادل إلى الاتحاد وتولي إدارة شؤون الرياضة وقيادة تطوير الألعاب المختلفة التي تنضوي تحت لواء رياضة كرة المضرب، ومنها لعبة بيكل بول.

وأعلنت الجهات المعنية برياضات البادل والتنس والهيئات الرياضية الناظمة ورابطة اللاعبين المحترفين الممثلة لأبرز لاعبي البادل المحترفين، قبل انعقاد الاجتماع السنوي العام، الرفض القاطع لمحاولة الاستحواذ. وانتهى الاجتماع بتصويت أفراد من مجتمع التنس نفسه لإحباط القرار.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال رئيس الاتحاد الدولي للبادل لويجي كارارو «يحتفل مجتمع البادل من لاعبين ومشجعين وجميع المؤسسات الرياضية العالمية التي تعمل على تعزيز وحماية استقلال الهيئات الرياضية المختلفة بالإنجاز العظيم الذي حققته رياضتنا اليوم، على حساب المسؤولين التنفيذيين الذين يقومون بتمرير قرارات تراعي مصالحهم الشخصية، من خلال الاستحواذ على الرياضات الواعدة ومحو هويتها الفردية».

وأضاف «نشكر جميع اتحادات التنس الوطنية التي وقفت للدفاع عن استقلال رياضة البادل. ونتطلع لمواصلة العمل سوية لتطوير هذه الرياضة الواعدة».