تقام صباح غد (الأربعاء)، مباريات نهائي بطولة المملكة لخماسيات كرة القدم للصم تحت 21 عاما، وذلك على الصالة الخضراء بمدينة الرياض، تحت إشراف وتنظيم الاتحاد السعودي لرياضة الصم، وبمشاركة 4 فرق هي «مركز الصم بمكة المكرمة، ومركز الصم بحائل، ومركز الصم بالقطيف، ومعهد الصم بالرياض».

يذكر أن هذه البطولة هي الأولى لفئة الصم تحت 21 عاما، وسيتم اختيار أبرز اللاعبين فيها لتمثيل المنتخب في بطولة كأس العالم لكرة القدم الخماسية للصم والتي تقام بالعاصمة الماليزية كولالمبور خلال الفترة من 6 إلى 16 من شهر ديسمبر المقبل 2022م، حيث سيدخل اللاعبون الذين سيتم اختيارهم في معسكر داخلي قبل المشاركة في هذا الحدث العالمي.