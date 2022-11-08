توج رئيس الاتحاد الكويتي للريشة الطائرة علي المري، وأمين عام الاتحاد الآسيوي للريشة الطائرة موسى نشيد، لاعبي المنتخب السعودي للريشة الطائرة فهد المالكي، ويزن الصائغ، بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة غرب آسيا للشباب والناشئين للزوجي تحت 17 عاماً، كما توج لاعب المنتخب السعودي عبدالعزيز المقهوي بالمركز الثالث والميدالية البرونزية للفردي تحت 15 عاماً، وحقق المركز الثالث والميدالية البرونزية للفردي تحت 17 عاماً لاعبا المنتخب السعودي يزن صائغ وفهد المالكي.

جاء ذلك في إطار البطولة التي استضافتها الكويت خلال الفترة 5-7 من الشهر الجاري بمشاركة 9 دول هي سورية والعراق والكويت والأردن والإمارات العربية المتحدة ولبنان والمملكة العربية السعودية والبحرين وفلسطين، ويمثل الأخضر بها 12 لاعباً ولاعبة.