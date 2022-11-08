يجري اللاعب نايف الربيعان حاليا استعدادات مكثفة للمشاركة في بطولة القفاز الذهبي التي سوف تقام في ولاية تامبا في فلوريدا في أمريكا، وأيضا بطولات أخرى مماثلة هذا العام.

ويكثف الربيعان استعداداته من خلال معسكر تدريبي في الولايات المتحدة، حيث سبق للاعب أن حقق الميدالية الذهبية في بطولة المملكة. ويطمح أن يصبح بطلا في الملاكمة و يمثل السعودية في عدة محافل وبطولات إقليمية ودولية، حيث يتمتع اللاعب بموهبة فنية متميزة في مجال عدد من الألعاب الفردية التي برز فيها، الأمر الذي أهله للمنافسة في عدد من البطولات المحلية والخارجية.