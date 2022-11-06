اختتم المنتخب السعودي الأول لكرة السلة مبارياته الودية بالفوز على نظيره الإماراتي 81 - 77 اليوم على صالة مدينة الملك عبدالله الرياضية قبل خوضه مباراتي تصفيات كأس العالم أمام نظيره الهندي 10 نوفمبر، واللقاء الثاني أمام نظيره الفلبيني يوم 13 على صالة الجوهرة بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

يذكر أن الأخضر واجه نظيره البحريني الخميس الماضي وخسر اللقاء 70-63.

ويشرف على المنتخب فنيا في التصفيات المدرب الهولندي يوهان غويا كرز الذي تم التعاقد معه أخيرا للإشراف على المنتخب في المرحلة القادمة.

المشرف على المنتخب يسار مختار أكد جاهزية المنتخب فنيا للتصفيات، واللقاءات الودية كانت فرصة للمدرب لمعرفة إمكانيات اللاعبين، وننتظر أن يحقق المنتخب نتائج تعكس جاهزيته للتصفيات والفوز في أولى مبارياته أمام الهند التي ستكون مفتاح التأهل إلى نهائيات كأس العالم.