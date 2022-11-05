توّجت الأميرة دليّل بنت نهار بن عبدالعزيز، مستشار نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نائب مدير دورة الألعاب السعودية، اليوم الفائزين سباق القدرة والتحمل ضمن منافسات الفروسية، والتي أسفرت نتائجه عن تتويج فريق اسطبل «إم إس»، بالميدالية الذهبية والمركز الأول، وجاء فريق الشموخ في المركز الثاني والميدالية الفضية، وفريق الخيالة في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتوّج الفائزين إلى جانب الأميرة دليّل بنت نهار، وأحمد المقيرن عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.كما توّج الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل، رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، الفائزين في منافسات الكارتنج التي اختتمت اليوم في ميدان ديراب، بحضور وأسيل الحمد عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية.وحصد السائق فهد المقلة، الميدالية الذهبية والمركز الأول، وجاء السائق فهد الضفيري في المركز الثاني والميدالية الفضية، وأكمل الأمير سعود بن المعتصم بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، منصة التتويج بتحقيقه المركز الثالث والميدالية البرونزية.وأقيمت اليوم مباريات الدور نصف النهائي لمنافسات الملاكمة والتي تقام استاد الأمير فيصل بن فهد، وستختتم المنافسات غداً بالمباريات النهاية والتي ستجمع بين كلثوم حنتول مع سارة الشهراني في وزن تحت 50كجم، وخديجة الماهي وسارة يحيى في وزن تحت 54 كجم، ورغد النعيمي وهديل عاشور في وزن تحت 60 كجم للسيدات، وعبدالعزيز العتيبي مع ممحمد أزيبي في وزن تحت 54 كجم، ومحمد الكريديس مع زياد المجرشي في وزن تحت 60 كجم، وراكان الثقفي مع محمد سالم في وزن تحت 67 كجم ومحمد الصبحي مع سلمان حمادا في وزن تحت 80 كجم للرجال.واختتمت عصر اليوم مباريات تحديد المركز الثالث لمنافسات كرة قدم الصالات للرجال والسيدات والتي أقيمت الأرينا بجامعة الملك سعود، حيث حققت سيدات فريق الشباب المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز على فريق النصر بنتجية 4-3. وفي منافسات الرجال، ضمن فريق مصدة المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد فوزه على فريق العرض بنتيجة 3-2.وفي الأرينا بجامعة الملك سعود، يلتقي غداً فريقا الخليج مع الهدى في المباراة النهائية لمنافسات كرة اليد، فيما سيلتقي فريقا النور والترجي لتحديد صاحب المركز الثالث. كما تختتم منافسات الكاراتيه في صالة جامعة الملك سعود بمنافسات أوزان تحت 75 كجم، وتحت 84 كجم وفوق 84 كجم للرجال، وستختتم غداً منافسات الرماية في ميدان الرماية بالأمن العام، ومنافسات الشطرنج للرجال والسيدات في مركز أركان الرياضي، ومنافسات التسلّق للرجال والسيدات والتي تقام في منطقة المشجعين في النخيل مول.وستتواصل غداً منافسات ألعاب القوى القفز بالزانة والوثب العالي وسباقات 400 م حواجز و800 م و400 م للرجال وسباقات 100 م للسيدات، وتنطلق غداً منافسات دفع الجلة في ألعاب القوى البارالمبية، وستتواصل غداً منافسات الملاحة الشراعية والتي تقام في نادي الجبيل للرياضات البحرية,وفي مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، تنطلق غداً مرحلة التصفيات في منافسات السباق الثلاثي للرجال والسيدات، كما ستختتم مرحلة دور المجموعات في منافسات كرة الطاولة التي تقام في معهد إعداد القادة، ويختتم دور المجموعات في كرة السلة على الكراسي المتحركة في صالة الألعاب البارالمبية بمبارتين بين الجوف مع الرياض، والمدينة مع جازان.