استقبل رئيس الاتحاد السعودي لرياضة الصم الدكتور سعيد القحطاني فجر اليوم (الإثنين) بمطار جدة الدولي، رئيس وأعضاء بعثة المنتخب السعودي للبولينج لرياضة الصم بعد عودتهم من العاصمة الماليزية كوالالمبور بعد ختام مشاركتهم في بطولة الأولمبياد العالمي الصيفي للصم للبولينج، الذي أقيم في العاصمة الماليزية كوالالمبور خلال الفترة من ٢٠ إلى ٣٠ أكتوبر الماضي، وحقق المنتخب السعودي خلال مشاركته ميداليتين برونزيتين في منافسات الزوجي وفي منافسات الفرق.

وتم استقبال أفراد البعثة بالورود وبحضور نائب نادي جدة للصم وعدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومحبي رياضة الصم.

ونقل القحطاني خلال الاستقبال لرئيس وأعضاء البعثة تهنئة وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، ونائبه الأمير فهد بن جلوي على ما تحقق من إنجاز، ومقدماً شكره لهم على ما قدموه خلال هذه المشاركة العالمية، وشكر أعضاء ومنسوبي نادي جدة للصم على ما قدموه من عمل في الفترة الماضية.