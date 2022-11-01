كشف مصدر مطلع لـ«عكاظ» أن توقيع لاعب كرة السلة بنادي أُحُد ناصر أبو جلاس مع فريق النصر يعد توقيعا وانتقالا نظاميا، حسب اللائحة الجديدة التي صدرت أخيراً.

وأضاف المصدر أن اللاعب ليس لديه عقد مع نادي أحد منذ الموسم الماضي، وأن إدارة أحد طلبت توقيع أبو جلاس، إلا أن اللاعب اشترط الحصول على مستحقاته المتأخرة التي تتجاوز مبلغ 80 ألف ريال، مشيرا إلى أنه تم تسليم اللاعب مبلغ 5 آلاف ريال قبل لقاء النصر، على أن يشارك في المواجهة، إلا أنه غاب عن اللقاء، ورفض الرد على الاتصالات من قبل إدارة كرة السلة بنادي أحد.

وربط مجلس إدارة نادي أحد في البيان الصحفي الذي أصدرته عدم مشاركة اللاعب أمام النصر الذي أسماه «هروبا» إلى أنه اتفق مع إدارة النصر على التوقيع لذلك رفض المشاركة، مطالباً اتحاد اللعبة بالتحرك العاجل لفتح تحقيق حول الحادثة، وواصفا اللائحة الجديدة التي أقرها الاتحاد بأنها ضارة للأندية وتفقدها مكتسباتها وتؤثر سلبا على عدالة المنافسة.

وأصدر اليوم (الثلاثاء) الاتحاد السعودي لكرة السلة بيانا رد فيه على بيان نادي أحُد، قال فيه إنه لم يرد للاتحاد طلب رسمي من قبل نادي أحد بشأن طلب إجراء أي تحقيق بهذا الشأن. وأن اتحاد السلة لن يعتمد أي عقود وقعت بين الأندية واللاعبين قبل تاريخ 2022/10/28 وهو موعد الفترة الثانية للتصنيف التي تستند على لائحة أوضاع اللاعبين الجديدة بناءً على التعميم الصادر من الاتحاد برقم 446 وتاريخ 2022/10/5.

وأضاف اتحاد السلة عبر بيانه: «إشارة إلى ما تضمنه بيان نادي أحد بشأن ما ذكره أحد المعلقين الرياضيين بقناة تلفزيونية، فإن الاتحاد يود أن يوضح أن ذلك يعتبر شأنا خاصا للقناة التلفزيونية، وليس له علاقة بالاتحاد، ولا يعبر عن رأي الاتحاد، حيث يتوجب على النادي في مثل هذه الأمور التواصل مع الجهة ذات الاختصاص المعنية بذلك».

وأشار اتحاد السلة إلى أن نادي أحُد لم يسلك القنوات الرسمية لطلب الرد على أي استفسار عن اللوائح والأنظمة المعمول بها والمعتمدة رسمياً.

وزاد: «نوضح أن الاتحاد السعودي لكرة السلة قد اعتمد لائحة أوضاع اللاعبين وتم اصدارها بتاريخ 2022/9/4 على أن يتم تطبيقها خلال فترة التصنيف الثانية بتاريخ 2022/10/28 وبذلك تم منح الأندية مهلة كافية لإتاحة الفرصة لإنهاء عقود اللاعبين الجديدة».

ونوه اتحاد السلة بأن اللاعب ناصر أبوجلاس موجود حالياً ضمن المنتخب الوطني الأول لكرة السلة في مهمته الوطنية للمشاركة في تصفيات كأس العالم لكرة السلة، ويحرص الاتحاد على تهيئة المناخ المناسب لكافة اللاعبين وعدم تشتيت انتباههم والتركيز في مهمتهم حتى تنتهي مشاركتهم الوطنية.

وختم البيان: «عليه فإن الاتحاد حريص على مبدأ تكافؤ الفرص بين الأندية والاهتمام بمصالحها وشؤونها وفق الأنظمة واللوائح الرسمية المعتمدة».