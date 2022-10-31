أوقعت القرعة المنتخب السعودي للسيدات في المجموعة الأولى لبطولة غرب آسيا الأولى لمنتخبات السيدات للكرة الطائرة التي ستقام في العاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 13 إلى 24 من شهر نوفمبر القادم، وتضم مجموعتنا منتخبات فلسطين والعراق ولبنان وسورية، فيما تضم المجموعة الثانية منتخبات الأردن والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات.

وسيدخل أخضر السيدات معسكراً إعدادياً 7 نوفمبر في العاصمة الرياض سيتخلله تدريبات لياقية وتكتيكية بقيادة المدرب المصري عبدالحميد الحديدي.

وأكدت حنان القحطاني عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة الطائرة رئيسة وفد المنتخب السعودي للسيدات المشارك في بطولة غرب آسيا الأولى لكرة الطائرة سيدات التي ستقام في الأردن، أن مشاركة المنتخب في هذه البطولة هي الأولى له رسمياً ونتمنى أن نحقق الأهداف والفائدة المرجوة من أجل رسم خريطة الطريق لبناء جيل يساهم في تحقيق الإنجازات للطائرة النسائية السعودية.

وقالت القحطاني: «اللجنة النسائية في اتحاد كرة الطائرة تسعى لتوسيع قاعدة اللعبة من خلال نشرها على مستوى مناطق المملكة من أجل بناء قاعدة من اللاعبات في سن مبكرة وهذا بلا شك يحتاج إلى مزيد من الوقت، وفي الوقت نفسه لعبة الكرة الطائرة تعتبر من الرياضات المحببة للسيدات بجميع الفئات العمرية وهذا سيساعدنا في اختصار الوقت، أضف إلى ذلك الدعم والاهتمام الذي نجده من مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور خالد الزغيبي سيساهم في نشر اللعبة على نطاق واسع، ونأمل أن يحالفنا التوفيق في تحقيق نتائج جيدة في البطولة».