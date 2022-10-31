حقق الاسطبل الأخضر السعودي لمالكه فهد الصيعري، الفوز بجائزة مولاي إدريس الأكبر في المغرب، التي تعد من أكبر وأهم وأغلى الجوائز، وذلك في ميدان مكناس، إذ تحمل الجائزة اسم مولاي إدريس مؤسس الدولة الإسلامية المغربية.

ويعد التتويج إنجازا للفروسية السعودية عبر الحصان الإنجليزي البطل LASTDRAG FAL، في سباق مسافة 1800 للخيول الإنجليزية الأصيلة لعمر أربع سنوات، كما أن الحصان المشارك من تدريب المدرب ZAYNON والجوكي lakgal.

كما شكر المدرب بدر الصيعري حكومة السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزاء الأمير محمد بن سلمان، على دعهما المستمر واهتمامهما بالمواطن داخل وخارج السعودية في شتى المجالات والمناسبات.