أسفرت قرعة دوري السوبر لغربي بطولة الأندية الآسيوية لكرة السلة المقرر انطلاقها يوم 19 ديسمبر 2022 عن وقوع الهلال في المجموعة الأولى بجانب شباب الأهلي الإماراتي والبشائر العماني وكاظمة الكويتي، بينما النصر وقع في المجموعة الثانية بجانب المنامة البحريني والسد القطري والكويت الكويتي.

وستلعب مرحلة المجموعات ضمن المناطق الفرعية بنظام الذهاب والإياب، وستتأهل ستة فرق إلى المراحل المتقدمة، بحيث ينضم إليها أبطال الدوري المحلي في الهند وكازاخستان.

وسيتأهل الفريقان المتأهلان إلى المرحلة النهائية لدوري السوبر لغربي آسيا (WASL) كأس آسيا للأندية البطلة 2023، والتي يصل بطلها إلى كأس الإنتركونتيننتال، أعلى مسابقة للأندية في الاتحاد الدولي لكرة السلة FIBA.