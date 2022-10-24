انطلقت أولى تصفيات المملكة العربية السعودية لسلسلة الجولف الإقليمية للهواة «سباق إلى جورجيا» بدعم من شركة رضا للنظافة في نادي ديراب للجولف، في 22 أكتوبر لعام 2022.

ويتنافس في البطولة 86 لاعباً للحصول على أحد المركزين المتأهلين إلى التصفيات النهائية الإقليمية والتي ستقام في 25 فبراير 2023 في نادي مونتجمري للجولف في دبي، وسيتأهل اثنان من الفائزين في النهائي الإقليمي للمشاركة في النهائيات العالمية التي ستُقام في ولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وسيحدث هذا خلال «أسبوع الماسترز» في أبريل، مع فرصة حضور بطولة الجولف الكبرى كأحد الرعاة.

واشتدت منافسة التصفيات في ديراب وذلك بعد تسجيل ثلاثة لاعبين لـ34 نقطة بشكلٍ فردي في نظام ستابلفورد، وفي التصفيات وجاء ترتيب اللاعبين على النحو التالي: كريس بيري في المركز الأول، بن داوسون في المركز الثاني، وكان المركز الثالث من نصيب دينيش جوناسيكارا، بينما حصل اللاعب السعودي فهد القثيمي على المركز الرابع برصيد 32 نقطة إلى جانب بيتر دي بير، وقُدمت جوائز جانبية أخرى من قِبل رضا للعطور ودايسون وإعمار للضيافة ومطعم بابا جونز للبيتزا.

وقال المدير العام لمجموعة رضا حيدر علي رضا: «كان هذا أول أحداث سلسلة «سباق إلى جورجيا»، وكان جليًا من خلال جميع اللاعبين سواء ذكورًا وإناثًا، أن هذه المسابقة والجائزة النهائية مثّلت شيئًا مميزًا للغاية. لقد سعدت بمشاهدة العديد من المتنافسين السعوديين في هذه المسابقة، ويُعد هذا أكبر دليل على رغبة السعوديين في تطوير مهاراتهم في لعبة الجولف، حيث حصد اللاعب السعودي سعود الشريف المركز الأول في بطولي الأردن الدولية المفتوحة للجولف في اليوم ذاته، وتلقينا الكثير من الدعم الرائع من مجلس إدارة الاتحاد السعودي للجولف».

ويمكن مشاهدة المزيد من الأحداث التأهيلية القادمة في المنطقة على موقع: www.race2georgia.com