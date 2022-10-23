حصل أخصائي العلاج الطبيعي للمنتخب السعودي لرفع الأثقال فاضل الدبوس على الشارة الدولية كمشرف طبي لمنافسات البطولات العالمية والقارية المقامة تحت إشراف الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، ويأتي ذلك بعد ما أثبته الدبوس لمسؤولي اللجنة الطبية بالاتحاد الدولي خلال عمله ومرافقته للمنتخبات السعودية لكافة الفئات السنية لرفع الأثقال وحرصة وإتقانه لعمله.

يذكر أنه بدأ مشواره مع المنتخب كلاعب 2006 واستمر بعد حصوله على بكالوريوس علاج طبيعي للمنتخب السعودي للناشئين والشباب، وبعد ذلك للرجال، وحاصل على دبلوم الإبر الجافة (الإبر الصينية)، وشارك مع العديد من المنتخبات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي، وحاصل على العديد من الدورات التدريبية الخاصة بالإصابات الرياضية.