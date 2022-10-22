اختتم المنتخب السعودي للبلياردو والسنوكر مشاركته في البطولة العربية للبلياردو والسنوكر أمس (الجمعة)، في البحرين، وحصد خلالها المنتخب السعودي 7 ميداليات متنوعة بواقع «ذهبيتين وفضية و4 برونزيات».

وأقيم حفل توزيع الجوائز بحضور رئيس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر السيد عمر الخرادلي ورؤساء الاتحادات العربية، حيث تم تكريم جميع اللاعبين أصحاب المركز الأولى في جميع المنافسات.

وحصد المنتخب السعودي 7 ميداليات بعد انتزاع البطل خالد الغامدي ذهبية منافسات 9 كرات بلياردو ناشئين، وكذلك ذهبية منافسات 10 كرات بلياردو ناشئين، وتوج البطل سعد الدريس بالميدالية الفضية في منافسات 10 كرات فردي بلياردو للرجال.

وحقق اللاعبان أحمد آل جبار وعامر عسيري برونزية منافسات الزوجي 9 كرات بلياردو للرجال، وحقق اللاعب فارس آل مدن برونزية 9 كرات بلياردو ناشئين، وحقق اللاعب نواف الشمردل برونزية 10 كرات بلياردو ناشئين، وحقق اللاعبان أيمن العمري وعبدالله العطياني برونزية منافسات السنوكر فرق رجال.