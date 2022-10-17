حقق لاعبو المنتخب السعودي للكبار لرفع الأثقال المركز السابع في الترتيب العام لبطولة آسيا لرفع الأثقال رغم إصابات بعض لاعبي المنتخب التي حرمتهم من تحقيق الميداليات في البطولة، والتي اختتمت منافساتها مساء الأحد بمملكة البحرين بمجموع 393 نقاطة، فيما حل بالمركز الأول منتخب كازاخستان بمجموع 658 نقطة، وحل ثانيا منتخب أوزبكستان بمجموع 655 نقطة، وجاء ثالثاً منتخب إيران بمجموع 631 نقطة، وجاء رابعاً منتخب الصين تايبيه بمجموع 466 نقطة، وحل خامساً منتخب تركمانستان بمجموع 448 نقطة، وجاء سادساً منتخب إندونيسيا بمجموع 399 نقطة.

وقد حقق الرباع منصور آل سليم فضية الخطف برفعه 119 كجم وبرونزية الكلين والنتر برفعه 140 كجم وبرونزية المجموع 259 كجم في وزن 55 كجم، فيما حقق الرباع نواف محمد المزيدي برونزية النتر برفعه 170 كجم، وبرونزية المجموع برصيد 309 نقاط لوزن 73 كجم، وجاء الرباع سراج آل سليم في المركز الخامس لوزن 61 كجم، وجاء الرباع علي العثمان بالمركز الثاني عشر لوزن 96 كجم، وحل الرباع علي الخزعل بالمركز الخامس لوزن 109 كجم، وحل الرباع تركي اليامي بالمركز التاسع لوزن 109+ كجم، فيما حلت الرباعة مدى طلال بالمركز العاشر لوزن 71كجم، وحلت الرباعه العنود الشهري بالمركز التاسع لوزن 59 كجم، وحلت الرباعة منيرة عبدالله بالمركز التاسع لوزن 49 كجم، وجاءت الرباعة غادة عبدالرحمن بالمركز السادس لوزن 45 كجم، وقد حرمت الإصابة اللاعب عبدالرحمن البلادي من المشاركة بالبطولة.

وقد شارك بالبطولة 30 دولة و187 رباعا ورباعة يمثلون (السعودية، البحرين، الإمارات، قطر، العراق، إيران، الأردن، اليابان، كازخستان، قرقستان، كوريا، لبنان، منغوليا، باكستان، الفلبين، سنغافورة، سوريا، تايلند، أوزباكستان، فيتام، اليمن، تركمانستان، جمهورية لاو الديمقراطية، بروناي، الهند، الصين، إندونيسيا، ماليزيا، الصين تايبيه، وبروناي).