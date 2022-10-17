انتظم لاعبو المنتخب السعودي للناشئين لكرة السلة تحت 16 سنة بمعسكرهم الداخلي بمحافظة القطيف بالمنطقة الشرقية والذي يستمر حتى يوم السبت القادم. وتعد هذه المرحلة الثانية من إعداد وتجهيز المنتخب للبطولة الخليجية للناشئين.

ويجري المنتخب حصتين تدريبيتين صباحية ومسائية على صالة الأمير نايف الرياضية بالقطيف؛ وذلك لاختيار أفضل وأبرز العناصر تحت إشراف المدرب التركي تانير جوناي، والمساعدين سلمان الثواب، ورأفت مكي، وعبدالله الجيزاني، والإداري أحمد المهنا، وعضو مجلس الإدارة مدير المنتخبات السنية حمود المالكي.

واللاعبون هم: علي موسي الامرد (الخويلدية)، فهد فيصل الطوخي - خالد مجدي اللبود - يوسف سامي راغب (الأهلي)، حسن آل إبراهيم زواد -

ساري أشرف الجرفي (الخليج)، سطام سلمان المالكي (الحبيل)، أمجد عبدالوهاب عتيق - أيمن موده الشنقيطي (أحد)، رضا محمد المطرود (السلام)، جهاد أحمد الهوساوي - هيثم هارون هوساوي - ثامر مشرقي دوشي - فارس عبدالرحمن هزازي (الهلال)، حسين حبيب العبدالعال (الابتسام)، رضا علي الزاير (المحيط)، جعفر صادق العباس (الفتح)، وصادق علي اليوسف (العدالة).

من جهته، أوضح المشرف على المنتخب حمود المالكي أن الهدف من المعسكر هو إعداد المنتخب وتجهيزه للاستحقاقات القادمة والبطولة الخليجية، لافتًا إلى أن هناك عددا من اللاعبين سيكون لهم مستقبل واعد لكرة السلة السعودية، مؤكدا أن هذه المعسكرات تمثل خطة مجلس إدارة الاتحاد في تجهيز وإعداد المنتخبات السنية من خلال عدة معسكرات داخلية وخارجية بهدف تطوير تطوير إمكانيتهم الفنية والبدنية.

وثمن المالكي الدعم الكبير من وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية والاهتمام والمتابعة المستمرة من مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة لهذا المنتخب، وتوفير جميع الحاجات للظهور بمستوى جيد يعكس تطور كرة السلة السعودية.