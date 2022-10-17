حقق فريق «سماش» لقب منافسات الفرق ضمن بطولة «ليف قولف إنفايتيشونال جدة»، مع ختام ثالث أيام الحدث العالمي الذي أقيم في ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، حصل بها على كأس البطولة وجائزة المركز الأول البالغة 3 ملايين دولار من مجموع جوائز البطولة البالغة 25 مليون دولار.

ونجح فريق «سماش» في الفوز بعد أن نجح لاعبوه الأمريكي بروكس كيبكا وشقيقه تشيس، إضافة إلى مواطنيهما بيتر يولاين وجيسون كوكراك في تسجيل 33 ضربة تحت المعدل. وجاء في الوصافة فريق «فاير-بولز» حامل لقب بطولة ليف قولف إنفايتيشونال بانكوك بقيادة الإسباني سيرجيو جارسيا ومواطنه يوجينيو لوبيز تشاكارا، والمكسيكيان أبراهام آنسر وكارلوس أورتيز بعد تسجيلهم 27 ضربة تحت المعدل. وتقاسم فريقا «كراشرز» و «فور-أيسز» المركز الثالث بمجموع 26 ضربة تحت المعدل.

وحصل كيبكا على لقب المنافسات الفردية بعد أن حسمه أمام يولاين وذلك بعد تعادلهما بنتيجة 12 ضربة تحت المعدل مع نهاية الجولات، الأمر الذي استدعى لعبهما لثلاث جولات إضافية تمكن فيها كيبكا من التفوق على زميله في الفريق ليحصل على جائزة صاحب اللقب الفردي البالغة 4 ملايين دولار من مجموع جوائز البطولة.

وعلّق كيبكا بعد فوزه باللقب وعن منافسته لزميله يولاين قائلاً: «إنه أمر رائع، نعرف بعضنا منذ زمن طويل، والمنافسة بهذا الشكل مع أقرب أصدقائك هو ما يسعدك كلاعب محترف. لعبنا بشكل جيد مؤخراً كفريق وبيتر يولاين هو من كان يدفعنا إلى الأمام في الأسابيع الأخيرة».

وقال يولاين: «قاتلت حتى النهاية ولعبت جيداً وسجلت ضربات رائعة لأتمكن من البقاء على المعدل، وشعرت بقدرتي على البقاء في منطقة المقدمة ومنح نفسي الفرصة للمنافسة في آخر اللحظات. يجب عليك تنفيذ ضربات مميزة في الجولات الحاسمة وتمكن بروكس من تسجيل ضربة تحت المعدل «بيردي» في كل مرة، ومن الصعب التغلب على ذلك».

يذكر أن «ليف قولف» هي سلسلة بطولات مستحدثة في رياضة القولف حيث انطلقت عام 2022 بهدف تطوير اللعبة وزيادة الفرص لكل من اللاعبين وعشاقها ومحبيها حول العالم. ويشهد هذا العام إقامة ثمانية بطولات والتي ابتدأت من شهر يونيو وتستمر إلى أكتوبر 2022 وتحتضنها مختلف المدن في قارة أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية ومنطقة الشرق الأوسط (9-11 يونيو في ملعب سينتوريون بلندن)، (30 يونيو-2 يوليو في ملعب بامبكِن ريدج ببورتلاند)، (29-31 يوليو في ملعب ترمب ناشيونال بنيوجيرسي)، (2-4 سبتمبر في ملعب ذا ناشيونال ببوسطن)، (16-18 سبتمبر في ملعب ريتش هارفيست فارمز بشيكاغو)، (7-9 أكتوبر في ملعب ستونهيل ببانكوك)، (14-16 أكتوبر في ملعب ونادي رويال غرينز بجدة)، وستقام آخر البطولات بتاريخ (27-30 أكتوبر في ملعب ترمب ناشيونال دورال بميامي).

ويعد نظام اللعب في البطولات التابعة للسلسلة فريد من نوعه ويضفي طابع الحماس ويمنح اللاعبين الجماهير تجربة مميزة وجديدة في عالم القولف حيث تقام بمشاركة 12 فريق يضم 48 لاعبًا من نخبة اللاعبين يتنافسون على 54 حفرة بشكل مستمر وفي نفس الوقت، دون وجود مرحلة اقصائية. كل فريق يمتلك قائد بالإضافة إلى 3 لاعبين إضافيين بحيث يتم احتساب أفضل 3 نتائج لكل فريق مع نهاية البطولة. وبعد اختتام جميع البطولات سيتم تحديد اللاعب الذي حصل على أقل عدد ضربات تحت المعدل ليصبح صاحب اللقب الفردي.