استمر أعضاء فريق سماش في تقديم نتائج مميزة في ثاني أيام «بطولة ليف قولف إنفايتيشونال جدة»، حيث نجحوا في اعتلاء صدارة ترتيب منافسات الأفراد والفرق على أرض ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وسجّل الأمريكي بيتر أويهلين 7 ضربات تحت المعدل اليوم ليصبح مجموع نتائجه 12 ضربة تحت المعدل منحته المركز الأول أمام مواطنه وقائد فريقه «سماش» بروكس كيبكا الذي احتل صدارة الترتيب أمس ،وتراجع إلى المركز الثاني بعد تسجيله 3 ضربات تحت المعدل رفعت مجموع نتائجه إلى 11 ضربة تحت المعدل. ونجح بقية أعضاء الفريق تشيس كيبكا وجيسون كوكراك بتسجيل 5 ضربات تحت المعدل، الذي جعل فريق «سماش» يحتل صدارة ترتيب الفرق بمجموع 30 ضربة تحت المعدل.

في حين تقاسم الإسباني سيرجيو جارسيا قائد فريق «فاير-بولز» والجنوب أفريقي تشارل شوارتزل لاعب فريق «ستينجر» المركز الثالث في المنافسات الفردية بمجموع 9 ضربات تحت المعدل.

وتمكن فريق «فاير-بولز» حامل لقب بطولة ليف قولف إنفايتيشونال بانكوك من تحقيق وصافة منافسات الفرق بعد أداء قوي من قائده جارسيا ومواطنه يوجينيو لوبيز تشاكارا، والمكسيكيين أبراهام آنسر وكارلوس أورتيز حيث نجحوا في الوصول إلى 24 ضربة تحت المعدل. وجاء في المركز الثالث بمجموع 19 ضربة تحت المعدل فريق «فور-أيسز» بقيادة الأمريكي داستن جونسون ومواطنيه باتريك ريد، وتالور جوتش، وبات بيريز.

وقال أويهلين الذي سجل ضربة إيجل في آخر حفرة مع ختام منافسات اليوم الثاني: «هذه ستكون ثالث مرة بالنسبة لي في المجموعة الأخيرة ضمن بطولات ليف قولف، لذلك أحاول أن أعتاد على هذا الأمر وأن أضع نفسي في موقف مناسب لتحقيق الانتصار، ويقف إلى جانبي لاعب عالمي وأحد أفضل اللاعبين هنا ويتبعني في الترتيب مباشرة، وهو ما يجعل الأمر ممتعاً».

وقال بروكس كيبكا: «لم أشعر بهذه الحماسة منذ وقت طويل، من الرائع اللعب إلى جانب زميلك في الفريق ومتابعة نتائجه عن قرب. وأتمنى أن أنجح مع بيتر في تقديم جولة أخيرة مميزة ومن الجيد أن نتواجد معاً حيث يمكننا أن نستمد الطاقة من بعضنا وأتطلع ليوم غد بشكل كبير».

وفي ختام منافسات بطولة ليف قولف إنفايتيشونال جدة سيتم تتويج الفريق الفائز بلقب منافسات الفرق واللاعب الذي سيحقق أفضل نتيجة في منافسات الأفراد على أن يحصل الفريق الفائز على مبلغ 3 ملايين دولار، واللاعب الذي سيحقق أفضل نتيجة فردية بين جميع اللاعبين على مبلغ 4 ملايين دولار.