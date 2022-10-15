توّج الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية عبدالعزيز العنزي، وبحضور المدير التنفيذي للاتحاد السعودي للفروسية محمد القحطاني، الفارس فيصل العصيمي بطلاً لكأس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية للقدرة والتحمل، والذي أقيم صباح السبت بمحافظة البدائع بمنطقة القصيم لمسافة ١٠٠ كم بمشاركة أكثر من ١٠٠ فارس وفارسة من مختلف مناطق المملكة.

وجاء فوز العصيمي برفقة الجواد «دوق» وبسرعة ٢٨.٧٤ كم / ساعة بعد أن قدّم أداءً مميزًا تصدر به مراحل السباق الأربع، ليحل في المركز الثاني الفارس فارس أبوراس على الجواد «جير شير» وبسرعة ٢٨.٥٧ كم / ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس ريان المبطي على الجواد «هاي سبيد» وبسرعة ٢٦.٩٣ كم/ساعة.

يذكر بأنه خُصص للسباق جوائز مالية تقدر بـ ٤٠٠ ألف ريال.