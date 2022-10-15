انطلقت أمس (الجمعة) منافسات بطولة ليف قولف إنفايتيشونال جدة، سابع بطولات سلسلة ليف قولف، بمشاركة نخبة لاعبي العالم على أرض ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

وتمكن الأمريكي بروكس كيبكا قائد فريق «سماش» من انتزاع صدارة الترتيب الفردي من خلال تسجيله 8 ضربات تحت المعدل، متقدماً على صاحب المركز الثاني الجنوب أفريقي تشارل شوارتزل لاعب فريق «ستينجر» الذي سجل 6 ضربات تحت المعدل، وأمام الياباني هيديتو تانيهارا عضو فريق «تورك» الذي حلّ ثالثاً بتسجيله 5 ضربات تحت المعدل.

وساهمت نتيجة بروكس كيبكا بشكل كبير في اعتلاء فريقه الذي يضم كلا من: شقيقه تشيس كيبكا ومواطنيهما بيتر أويهلين وجيسون كوكراك، لصدارة ترتيب منافسات الفرق بواقع 15 ضربة تحت المعدل، متقدمين بفارق 5 ضربات على 3 فرق تشاركت الوصافة وهي: فريق «فاير-بولز» حامل لقب بطولة ليف قولف إنفايتيشونال بانكوك التي سبقت البطولة الحالية بقيادة الإسباني سيرجيو جارسيا ومواطنه يوجينيو لوبيز تشاكارا، والمكسيكيان أبراهام آنسر وكارلوس أورتيز. وفريق تورك الذي يقوده التشيلي خواكين نيمان ويضم كل من تانيهارا، والأسترالي جيداياه مورغان، والزيمبابوي سكوت فينسنت. وفريق نيبليكس الذي يضم كل من الأمريكي هارولد فارنر ومواطنيه هدسون سوافورد، وجيمس بايوت، وتورك بيتي.

وصرّح كيبكا في المؤتمر الصحفي عقب نهاية منافسات اليوم الأول من البطولة، قائلاً: «من الرائع عودتي إلى السعودية مرة أخرى حيث كانت آخر زيارة منذ 3 سنوات، ولم يتغير الملعب بالنسبة لي، ولكن من الممتع العودة إليه واللعب فيه حيث يمكنك تسجيل العديد من الضربات تحت المعدل «بيردي» وجميع من هنا في قمة الاحترام وغاية اللطف. وسعيد بنتيجة الفريق ونتيجتي الشخصية وآمل أن نستمر في الصدارة في الأيام القادمة».

يذكر أن بطولة ليف قولف إنفايتيشونال جدة التي تعتبر أولى بطولات جولة ليف قولف في الشرق الأوسط في روزنامة هذا العام، تشهد مشاركة 48 من نخبة محترفي رياضة القولف، 4 منهم حصلوا على المركز الأول في التصنيف العالمي لرياضة القولف وهم: الأمريكي بروكس كيبكا متصدر الترتيب الحالي، والإنجليزي لي ويستوود، والألماني مارتن كايمر، والأمريكي داستن جونسون. ومنهم 13 لاعبا أولمبيا و21 لاعبا ممن حصلوا على 10 انتصارات أو أكثر في البطولات الاحترافية التنافسية.