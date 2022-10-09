أسدل الستار على عرض «إكستريم رولز 2022» الشهير للمصارعة الحرة (wwe) بالألعاب النارية، ومقطع فيديو ترويجي لأهم المواجهات التي ستلعب في هذا الحدث الكبير، التي تتصدرها مواجهة دور ماكنتير وكاريون كروس ورفيقته سكارليت، وكذلك مواجهة إيدج وفين بالور.

وكان أبرز الغيابات حزامَي بطولة العالم وبطلهما رومان رينز، إذ إن الخيار لطرحهما واللعب عليهما سيذهب إلى السعودية وتحديدا العاصمة الرياض في عرض «كراون جول» القادم.

بدأ العرض بمواجهة سداسية نارية بين فريق شيمس وفريق غونتر، وقدم الفريقان صراعا مذهلا داخل الحلبة، لينتصر أخيرا فريق غونتر.

وبعد انتهاء المواجهة يظهر ذا ميز خلف الكواليس وهو يحاول الوصول للرئيس التنفيذي ترابل اتش والحديث معه حول ديكستر لوميس، وما فعله معه في الفترة السابقة.

وفي المواجهة الثانية على بطولة السيدات لـ«سماك داون» استطاعت روندا روزي الفوز على ليف مورغان واستعادة لقب بطولة السيدات لعرض «سماك داون»، بعد محاولات عديدة لروزي قبل هذه المواجهة التي حسمتها لصالحها.

ثم بعد ذلك تأتي المواجهة الثالثة المنتظرة بين كايرون كروس ودور ماكنتير، وكان ماكنتير على وشك الفوز، لولا تدخل مساعدة كروس (سكارليت) وإيقافه برش رذاذ في عينيه، ما أتاح الفرصة أمام كروس للفوز.

وجات المواجهة الرابعة على بطولة السيدات لعرض الـ«رو» بين بيانكا بلير وبايلي، وكانت من أقوى مواجهات عرض «إكستريم رولز 2022»، إذ تم استخدام السلالم في هذه المواجهة، واستطاعت بيانكا بلير في النهاية الصعود على السلم وأخذ الحزام.

فيما أعلنت المواجهة ابتعاد إيدج على يد فريق فين بالور الذي شارك في المواجهة الخامسة، وأجبروا إيدج على إعلان استسلامه بعد تهديده بضرب زوجته فينس التي كانت موجودة لمساعدته وإنقاذه منهم، لكن ريا ريبلي تولت أمرها بضربها بأداة معدنية على رأسها جعلتها تفقد الوعي، وبعد إعلان إيدج استسلامه ضربت ريبلي زوجته بالكرسي المعدني وأفقدتها القدرة على الحركة.

ختام المواجهات كانت في القفص الحديدي بين مات ريدل وسيث رولينز، واستطاع ريدل أن يحكم قبضته على رولينز ويجبره على الاستسلام، ليعلن انتهاء مسلسل الصراع الدائر بينهما منذ فترة كبيرة.

زلزال النهاية

وبعد انتهاء المواجهة الأخيرة في العرض الشهري خيم الظلام على صالة، ومن ثم ظهرت غرفة تحتوي على الكثير من الدمى المخيفة، بعدها تم عرض مقطع فيديو يظهر أشكالا مخيفة، وظهر في صالة العرض باب يخرج منه نور ساطع، ويظهر الرجل المنتظر من الجميع، وهو المصارع الغائب منذ زمن براي وايت، وبذلك يتم الإعلان رسميا عن عودة أحد أهم أبطال العالم في العقد الأخير.

وينتظر الجمهور عروض الـ«رو» و«سماك داون» الأسبوعية لرسم سير براي وايت وخارطة طريق «كراون جول» المنتظر في العاصمة السعودية الرياض.