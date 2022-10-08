اختتمت مساء أمس (الجمعة) الجولة الخامسة للدوري الممتاز لكرة السلة، وحافظ الأهلي على صدارة الترتيب بعد فوزه على نظيره الوحدة 84-73 ويرفع رصيده إلى (10) نقاط، بينما الوحدة بالمركز السادس برصيد (7) نقاط.

النصر فاز على نظيره الأنصار 93-75 محافظًا على المركز الثاني برصيد (10) نقاط، ويتقدم الأهلي عنه بفارق التسجيل النقطي، ويحتل الأنصار المركز الحادي عشر برصيد (6) نقاط.

الفتح فاز على نظيره الهلال 102-85 ويحافظ على مركزه الثالث برصيد (9) نقاط، بينما الهلال تراجع إلى المركز الخامس برصيد (8) نقاط.

وتقدم أحد إلى المركز الثالث بعد فوزه على نظيره ضباء 94-82 ويرفع رصيده إلى (9) نقاط بينما ضباء يحتل المركز التاسع برصيد (6) نقاط.

وفاز السلام على نظيره الاتحاد 68-67 ويتقدم إلى المركز السابع برصيد (7) نقاط، بينما الاتحاد بالمركز الثامن برصيد (6) نقاط.

وفاز العدالة على نظيره التعاون 73-68 ويحتل المركز الثاني عشر برصيد (6) نقاط، بينما التعاون بالمركز العاشر برصيد (6) نقاط.