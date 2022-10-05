تنطلق غدا (الخميس) مباريات الجولة الخامسة للدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة مباراتين الأولى تجمع أحد، الذي يحتل المركز الخامس برصيد (7) نقاط، بنظيره ضباء، الذي يحتل المركز المركز السابع برصيد (5) نقاط، وذلك على صالة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة عند الساعة 4 مساء.

وعلى الصالة نفسها عند الساعة 6:30 مساء، يلتقي الأنصار نظيره النصر ويحتل الأنصار المركز الحادي عشر برصيد (5) نقاط، بينما النصر بالمركز الثاني برصيد (8) نقاط.

وتستكمل منافسات الجولة بعد غد (الجمعة) بإقامة أربع مباريات، إذ يستضيف الأهلي الذي يحتل المركز الأول برصيد (8) نقاط نظيره الوحدة الذي يحتل المركز السادس برصيد (6) نقاط، وذلك عند الساعة ٤ مساءً على صالة وزارة الرياضة بجدة.

ويلتقي السلام الذي يحتل المركز التاسع برصيد (5) نقاط نظيره الاتحاد الذي يحتل المركز الثامن برصيد (5) نقاط وذلك عند الساعة 4 مساءً على صالة الأمير نايف بن عبدالعزيز بالقطيف.

ويلتقي الفتح الذي يحتل المركز الثالث برصيد (7) نقاط نظيره الهلال الذي يحتل المركز الرابع برصيد (7) نقاط وذلك عند الساعة 2 ظهرًا على صالة نادي الفتح.

وعلى الصالة نفسها عند الساعة 6 مساء يلتقي العدالة الذي يحتل المركز الثاني عشر برصيد (4) نقاط نظيره التعاون الذي يحتل المركز العاشر برصيد (5) نقاط.