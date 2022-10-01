تصدر الأهلي الجولة الرابعة للدوري الممتاز لكرة السلة، التي اختتمت مساء يوم أمس الجمعة، بعد فوزه على نظيره الاتحاد 74-69 برصيد 8 نقاط، بينما الاتحاد تراجع إلى المركز الثامن برصيد 5 نقاط.

وحلّ النصر ثانياً في سلم الترتيب بعد فوزه على نظيره ضباء 69-66 وذلك بالرصيد نفسه من النقاط مع الأهلي برصيد 8 نقاط إلا أن الأول يتقدم بفارق التسجيل النقطي، بينما جاء ضباء بالمركز السابع برصيد 5 نقاط.

وحافظ الفتح على مركزه الثالث بعد فوزه على نظيره السلام 99-89 ليرفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما حلّ السلام بالمركز التاسع برصيد 5 نقاط.

وحلّ الهلال بالمركز الرابع بعد فوزه على نظيره الأنصار 101-91، بينما الأخير حلّ بالمركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.

وحلّ أحد بالمركز الخامس بعد فوزه على نظيره التعاون 80-73 ويرفع رصيده إلى 7 نقاط، بينما الأخير بالمركز العاشر برصيد 5 نقاط.

وحلّ الوحدة بالمركز السادس برصيد 6 نقاط بعد فوزه على العدالة، بينما الأخير بالمركز الثاني عشر برصيد 4 نقاط.