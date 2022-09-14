تنطلق يوم غد الخميس منافسات الجولة الأولى للدوري الممتاز لكرة السلة بإقامة مباراتين: اللقاء الأول يجمع الانصار والتعاون وذلك عند الساعة ٤،٠٠ عصرا، واللقاء الثاني يجمع أحد والفتح عند الساعة ٦،٣٠ مساء، وذلك على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية في المدينة المنورة.

وتستكمل منافسات الجولة بعد غد الجمعة بإقامة أربع مباريات، إذ يستضيف الوحدة نظيره ضباء على صالة مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة وذلك عند الساعة ٤ عصرا.

ويستضيف العدالة نظيره الهلال عند الساعة ٤ عصرا على صالة نادي الفتح بالأحساء.

ويستضيف النصر نظيره الاتحاد على صالة نادي النصر وذلك عند الساعة ٦.٣٠ مساء.

ويستضيف الأهلي نظيره السلام على صالة وزارة الرياضة في جدة وذلك عند الساعة ٤ عصرا.