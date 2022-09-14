تحتضن العاصمة السعودية الرياض ختام أول دوري للبلياردو والسنوكر للأندية يقام على الصعيد الآسيوي والعربي والخليجي، حيث تنطلق صباح غد (الخميس) منافسات الجولة الأخيرة من الدوري السعودي للبلياردو والسنوكر للأندية بمشاركة أكثر من 400 لاعب في هذه الجولة التي ستشهد مشاركة 40 ناديا في دوري البلياردو للدرجة الأولى ومشاركة 28 ناديا في دوري البلياردو للناشئين، وفي منافسات السنوكر يشارك 16 ناديا في منافسات الدرجة الأولى والناشئين.

ويتحدد أبطال الدوري عصر يوم السبت القادم، حيث تقام المباريات النهائية وحفل الختام على صالة بلاك دايموند.

وكان الدوري السعودي للبلياردو والسنوكر انطلق فعلياً في شهر مارس الماضي في مدينة الدمام بعد أن أقيمت الجولة الأولى بمشاركة 31 ناديا في البلياردو ومشاركة 10 أندية في منافسات سنوكر وتصدر نادي مضر ترتيب البلياردو وتصدر نادي الشباب ترتيب السنوكر.

وأقيمت الجولة الثانية في مدينة جدة في شهر يونيو الماضي، وشارك 32 ناديا في منافسات البلياردو، وشارك 12 ناديا في منافسات السنوكر، وتصدر نادي القادسية ترتيب البلياردو، بينما تصدر نادي الأهلي ترتيب السنوكر.

وشارك 32 ناديا في منافسات البلياردو، و12 ناديا في منافسات السنوكر في الجولة الثالثة التي أقيمت في شهر يوليو بمدينة أبها، حيث تصدر نادي ضمك ترتيب البلياردو ونادي الشباب ترتيب السنوكر.

وفي دوري درجة الناشئين أقيمت الجولة الأولى والثانية في مدينة الرياض، حيث شارك 32 ناديا في منافسات البلياردو، وشارك 10 أندية في منافسات السنوكر في الجولة الأولى التي تصدر ترتيب البلياردو فيها نادي الفتح، بينما تصدر ترتيب السنوكر نادي الوحدة.

وفي الجولة الثانية شارك 28 ناديا في منافسات البلياردو، وشارك 11 ناديا في منافسات السنوكر، وتصدر نادي الفتح ترتيب البلياردو، وتصدر نادي الوحدة ترتيب السنوكر.

من جانبه أكد رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري جاهزية الاتحاد لهذا الحدث الذي يقام للمرة الأولى على الصعيد القاري والعربي والخليجي، وقال: «أكملنا كامل الاستعداد لختام هذا الموسم وجميع اللجان أكملت استعدادها وتحضيراتها للجولة الختامية والتي سيتحدد خلالها أبطال أول دوري للأندية وسيتم تكريم الأبطال واللاعبين والإداريين والمدربين المميزين، حيث يصل مجموع الجوائز إلى أكثر من 160 ألف ريال ونتطلع إلى استمرار الدوري وأن تدخل لعبة البلياردو والسنوكر ضمن إستراتيجية دعم الأندية في القريب العاجل بسبب كثرة الأندية التي تتجاوز 64 ناديا إلى الآن وتمنى الشمري في ختام حديثة التوفيق لجميع الأندية المشاركة».