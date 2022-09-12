حقق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو فهد السميح ذهبية بطولة بولندا الدولية في وزن 54 كيلوغراما التي اختتمت أمس (الأحد) في مدينة وارسو بالجمهورية البولندية.

وبدأ السميح مشواره نحو الذهب بالتغلب على لاعب منتخب إسبانيا في دور الـ 16 ثم الفوز على لاعب منتخب بريطانيا في دور الـ 8 قبل تجاوزه للاعب الإسرائيلي في نصف النهائي، ثم واجه لاعب منتخب كرواتيا جوزيف تسكيرا المصنف الأول في الوزن في هذه البطولة. وتمكن السميح من التغلب عليه بجولتين مقابل لا شيء ليتوج بالمركز الأول والميدالية الذهبية بكل جدارة واستحقاق.

كما سبق ذلك تحقيق اللاعب علي المبروك الميدالية البرونزية في وزن 87 كيلوغراما حيث تمكن من الفوز على اللاعب البلجيكي في الدور ربع النهائي، قبل أن يخسر من لاعب منتخب الصين المصنف الأول في الوزن بجولتين مقابل جولة واحدة، محققاً المركز الثالث والميدالية البرونزية.